Логвинський назвав звинувачення у рейдерстві помстою за позицію щодо Криму та Меджлісу
Член фракції «Народний фронт» Георгій Логвинський назвав звинувачення з боку народного депутата Сергія Лещенка у нібито його причетності до конфлікту навколо одного з підприємств «помстою за принципову політичну позицію щодо анексії Росією Криму та репресій щодо кримськотатарського Меджлісу».
Логвинський підкреслив, що дії Лещенка, який розповсюджує щодо нього брехливу інформацію, дивним чином грають на користь російського олігарха Костянтина Григоришина і «Кримської горілчаної компанії», за якою стоїть голова так званої Верховної Ради анексованого Криму Володимир Константинов.
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Народний депутат зазначив, що ситуація навколо Черкаського лікеро-горілчаного заводу є епізодом звичайного корпоративного спору.
Він повідомив, що завод є головним активом підприємства, яке не розрахувалося з українськими кредиторами, чиї інтереси його як адвоката запросили захищати в суді у 2010 році.
Наразі Георгій Логвинський є заступником Голови Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, де займає принципову позицію щодо анексії Криму та захисту кримськотатарського Меджлісу.
«Складається таке враження, що звинувачення мене у рейдерстві активізуються щоразу, як я роблю черговий крок у посиленні санкцій щодо російських окупантів або в захисті представників Меджлісу», – наголосив народний депутат.
Він нагадав, що перша публікація, у якій його звинувачували у нібито рейдерстві, з’явилася минулого року, одразу після того, як українські депутати в ПАРЄ вручили підозру Генеральної прокуратури члену французького парламенту Марі-Крістін Даллоз через її незаконний приїзд до анексованого Росією Криму.
Нагадаємо, вчора 80 французьких парламентарів звернулися до президента Франції Франсуа Олланду з закликом скасувати санкції проти Росії.