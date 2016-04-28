Логвинський назвав звинувачення у рейдерстві помстою за позицію щодо Криму та Меджлісу

Логвинський підкреслив, що дії Лещенка, який розповсюджує щодо нього брехливу інформацію, дивним чином грають на користь російського олігарха Костянтина Григоришина і «Кримської горілчаної компанії», за якою стоїть голова так званої Верховної Ради анексованого Криму Володимир Константинов.

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Народний депутат зазначив, що ситуація навколо Черкаського лікеро-горілчаного заводу є епізодом звичайного корпоративного спору.

Він повідомив, що завод є головним активом підприємства, яке не розрахувалося з українськими кредиторами, чиї інтереси його як адвоката запросили захищати в суді у 2010 році.

Наразі Георгій Логвинський є заступником Голови Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи, де займає принципову позицію щодо анексії Криму та захисту кримськотатарського Меджлісу.

«Складається таке враження, що звинувачення мене у рейдерстві активізуються щоразу, як я роблю черговий крок у посиленні санкцій щодо російських окупантів або в захисті представників Меджлісу», – наголосив народний депутат.

Він нагадав, що перша публікація, у якій його звинувачували у нібито рейдерстві, з’явилася минулого року, одразу після того, як українські депутати в ПАРЄ вручили підозру Генеральної прокуратури члену французького парламенту Марі-Крістін Даллоз через її незаконний приїзд до анексованого Росією Криму.

Нагадаємо, вчора 80 французьких парламентарів звернулися до президента Франції Франсуа Олланду з закликом скасувати санкції проти Росії.