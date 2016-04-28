Порошенко: Війна більше не є виправданням того, що у нас криза в економіці

16:30, 28 квітня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає, що війна більше не може бути виправданням економічної кризи в країні.

/ УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу перед адміністративно-господарським активом Херсонської області.

«Війна більше не є виправданням того, що у нас криза в економіці», - переконаний президент.

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За словами Порошенка, всі реформи мають бути продовжені новим урядом та повинні бути спрямовані на те, щоб в Україні суб’єкти господарювання отримали належний рівень захисту.

«Економічне зростання має призвести до збільшення доходів громадян», - сказав президент.

«Очікуємо повідомлення про зростання промвиробництва і зростання ВВП. Пора завершувати економічну кризу і переходити до зростання», - наголосив Порошенко.

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