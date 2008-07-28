Прокурор дозволив Кернесу поїхати до Москви

Прокурор Харкова Євген Попович дозволив секретареві міськради Геннадієві Кернесу виїхати до Москви до 31 липня.

Невиїзним Кернес став через інцидент з головою фракції «Наша Україна» Андрієм Руденком, який поскаржився, що секретар міськради ударив його ногою «по коліну і поясниці».

Прокурор області порушив справу щодо Кернеса за статтею «хуліганство», а минулого четверга Євген Попович заборонив секретареві міськради залишати Україну, поки розслідується ця справа.

Зараз, як повідомив «МедиаПорту» Євген Попович, заборона припинена на прохання самого Геннадія Кернеса.

Йому потрібно було виїхати до Москви, щоб закінчити курс лікування.

31 липня секретар міськради повинен повернутися до України і тоді ж, за словами прокурора міста, Кернес знову стане невиїзним. Того ж дня він обіцяв прийти на допит в головне слідче управління МВС і дати свідчення як свідок у іншій справі - про замах на умисне вбивство.

Саме на допит у цій справі Кернеса доставляли силою. Наступного дня після візиту до слідчого секретар міськради оприлюднив аудіозапис, де двоє чоловіків обговорюють замах на нього, його сина і мера Михайла Добкіна. Кернес ще на початку липня просив слідчого надати йому статус потерпілого, але відповіді не одержав до цих пір. Син секретаря міськради вже дав свідчення у цій справі, Добкін обіцяв це зробити у вівторок, 29 липня.