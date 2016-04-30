У Конгресі США зареєстровано законопроект, що передбачає посилення санкцій проти Росії

Про це повідомляє Голос Америки.

Американські законодавці Еліот Енґель (демократ зі штату Нью-Йорк) і Адам Кінзінґер (республіканець зі штату Іллінойс) повідомили в п’ятницю, що вони запропонували законопроект, який стосується поточної кризи в Україні. До них приєдналася група ще 14 законодавців, включно з двопартійним керівництвом українського "кокусу" в Палаті представників, які запропонували Акт про стабільність і демократію в Україні (STAND).

Автори законопроекту пишуть, що агресія Росії проти України підірвала суверенітет України і водночас загрожує довготерміновим інвестиціям США в цілісній, вільній і мирній Європі.

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Окупація Криму Росією – незаконна. Щодо цього питання політика Америки мусить бути чіткою, як у випадку багаторічної окупації Радянським Союзом країн Балтії, при одночасному збереженні трансатлантичної єдності. Акт STAND – це новий підхід до всіх тих питань і дає ясно зрозуміти, що "США не стоятимуть бездіяльно у час, коли Путін залякує своїх сусідів, випробовує рішучість НАТО і намагається підірвати єдність західних країн", - заявив Енґель.

Адам Кінзінґер заявив, що "настав час, щоб Сполучені Штати підтвердили, що не будуть потурати російській агресії" і, що "ми ніколи не визнаємо незаконної анексії Криму Росією".

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Акт STAND посилює санкції проти Росії і відкидає будь-яку форму визнання панування Росії над Кримом. Він чітко визначає право України на самооборону і пов'язує будь-яке пом’якшення санкцій із своєчасним і повним виконанням Мінських угод.

Зокрема, законопроект вводить обмеження на передачу Росії певних предметів і послуг військового призначення з боку країн-членів НАТО, які містять американські технології або компоненти, доти, поки вона силою окупує територію України або будь-якої країни-члена НАТО.

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Поширює дію Закону Магнітського на території, окуповані або контрольовані Росією, такі як Крим, Абхазія, Південна Осетія і Придністров'я.

Доручає адміністрації США в консультації з українським урядом шукати шляхів створення міжнародного консорціуму з метою залучення приватних інвестицій в Україну шляхом зменшення політичних ризиків для майбутніх приватних інвесторів.

Доручає Державному департаменту розробити і втілити стратегію реакції на російські зусилля з дезінформації і пропаганди щодо російськомовного населення в країнах, що межують з Росією.

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Акт STAND посилює санкції проти Росії і відкидає будь-яку форму визнання панування Росії над Кримом. Він також сприяє інвестиціям в Україні і доручає Державному департаменту запровадити стратегію у відповідь на російську пропаганду та дезінформацію.