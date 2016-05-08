Яценюк: Україна бореться не лише за свободу, а й за відвернення трагедії, що вразила людство у ХХ столітті

Про це заявив лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк. "Ми не забудемо, з чого і як почалася Друга Світова. Ми віримо, що не лише Україна, але і весь світ виніс з неї уроки. Що світова солідарність зупинить агресора, який дедалі частіше брязкає зброєю і вихваляється ядерною дубиною", - написав він на своїй сторінці в соцмережі з нагоди Дня пам’яті і примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

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"Кожна п’ядь нашої землі і саме наше сьогодення викуплені до життя страшною ціною", підкреслив він.

Лідер "Народного фронту" наголосив, що внесок України у перемогу над гітлеризмом є видатним, "втрати – колосальні, визначне місце серед держав-переможниць – безперечне". "Пам'ять про вісім з половиною мільйонів синів і доньок України, які полягли на фронтах, були замучені і замордовані на окупованих територіях – одна з найбільш героїчних і скорботнихи сторінок світової історії. Ця пам'ять – священна. Ми не дозволимо сплюндрувати її", - підкреслив Арсеній Яценюк.

"Ми не забули, що найстрашніша з війн у світовій історії почалася з кампанії нестримної брехні, з марень про світову велич, з наруги над міжнародним правом, з територіальних загарбань", - сказав він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна, яка бореться нині проти російського вторгнення, "б’ється не лише за свою свободу і гідність, але й за відвернення трагедії, яка вразила людство у ХХ столітті, за мир, справедливість, за фундаментальні людські права".

"Ми захистимо свою країну, своїх рідних і близьких. Ми збережемо пам'ять про кожного, хто наближав Перемогу в тій війні і хто став її невинною жертвою. Ми вклонімося полеглим і вшануємо живих. І передамо збережену пам'ять прийдешнім поколінням. Хай ніколи не прийде в їхнє життя війна. Слава Україні! Слава героям – тим, що боронили світ тоді, і тим, що боронять його нині", - підкреслив Арсеній Яценюк.