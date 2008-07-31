Симоненко сказав, за який проект голосуватимуть комуністи

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що фракція комуністів проголосує за оптимальний законопроект про зміну державного бюджету на 2008 рік.

Про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН у Верховній Раді.

«У даній ситуації ми проголосуємо за будь-який з проектів, який реально виділятиме гроші для того, щоб сприяти ліквідації наслідків (повені)», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Водночас, лідер фракції не уточнив, який із трьох законопроектів – президентський, урядовий чи Партії регіонів – комуністи вважають найбільш оптимальним.