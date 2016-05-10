Суд допитав юриста підприємства, яке за гроші "вирішувало питання" з прокурорами

Як передає кореспондент УНІАН, юрист Олександр Кириленко заявив, що представники прокуратури вимагали гроші від посадовців ТОВ "Гідроекоресурс" за безперешкодну роботу підприємства.

За словами Кириленка, керівництво підприємства, в якому він працює на посаді юриста, поінформувало його, що мало зустріч із посередником Валерієм Гібаленком (фігурант справи "діамантових прокурорів"), який начебто повідомив, що треба сплатити кількома траншами 200 тис доларів (за "вирішення питання").

Зокрема, як зазначив свідок, йому було повідомлено від своїх керівників, що "це питання (закриття двох кримінальних справ за фактом незаконного заволодіння землями водного фонду і розкрадання чужого майна) буде знято на рівні Генеральної прокуратури і прокуратури Київської області.

При цьому, відповідаючи на запитання сторін-учасниць процесу, Кириленко спочатку заявляв, що начебто питання щодо продовження безперешкодної роботи ТОВ "Гідроекоресурс" буде вирішуватись на рівні заступників генпрокурора та прокурора Київської області, а потім уточнював, що про посади йому ніхто не говорив.

Також, за словами свідка, він вказував своєму керівництву, що "за що така сума при наявності дозвільних документів".

Також Кириленко зазначив, що сам особисто передачу хабарів не бачив, а лише чув, що вони передавалися "за вирішення питання".

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Наразі через хворобу двох інших свідків, які мали бути допитані сьогодні, в судовому засіданні оголошено перерву до 18 травня 9:30.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сьогоднішньому засіданні народний депутат України В'ячеслав Константіновський, який також виступає свідком, заявив, що працівники прокуратури Київської області через посередника вимагали у підприємства, яке займається очищенням русел водоймищ та видобутком піску на Київщині, гроші за "надання змоги спокійно працювати без зайвих перевірок".

Нагадаємо, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

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Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

Крім того, було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.