Нардеп розповів у суді, як працівники прокуратури Київської області вимагали гроші у підприємства

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Голосіївському районному суді Києва, де свідчив у справі "діамантових прокурорів".

За його словами, навесні минулого року йому зателефонував знайомий, з яким він колись вів ресторанний бізнес, і поінформував, що в офіс його фірми прибули працівники прокуратури, а також невідомі озброєні люди спортивної статури у спортивній формі та попросив втрутитись у зв'язку з ситуацію.

За словами Константиновського, коли він прибув на місце події, правоохоронці йому нічого не пояснили з приводу причини обшуку, а невідомі молодики погрожували фізичною розправою.

Як зазначив свідок, враховуючи такий перебіг подій, він написав кілька запитів для надання пояснень до МВС, СБУ, Генпрокуратури.

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Також депутат повідомив, що пізніше йому зателефонував його знайомий і заявив, що невідомі працівники Київської області через посередника вимагають по 100 тис. грн щомісяця за надання можливості забрати заарештовану техніку і працювати без зайвих перевірок, але й також паралельно вимагали 200 тис. доларів сплатити одноразово за те, що ситуація з обшуком була піддана розголосу.

Константиновський заявив, що після цього він написав відповідну заяву на ім'я заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе, після чого було відкрито відповідне кримінальне провадження.

Відповідаючи на запитання сторін-учасниць процесу, свідок заявив, що раніше не знав, яким бізнесом займається його знайомий, вирішив допомогти йому через те, що до офісу прибули невідомі озброєні люди, грошей від нього в якості нагороди за допомогу не отримував.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

Крім того, було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.