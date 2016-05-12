Штайнмаєр: загальний результат зустрічі "нормандської четвірки" неоднозначний

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Радіо Свобода.

За його словами, четверо голів МЗС – Німеччини, України, Росії і Франції – узгодили низку конкретних заходів, серед яких розведення військових підрозділів уздовж лінії контакту і створення там демілітаризованих зон чи припинення військових навчань неподалік лінії контакту. Виконання цих заходів має проконтролювати Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

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Але, сказав Штайнмаєр, крім цього поступу в питанні безпеки, зустріч не принесла прориву в політичному процесі, тобто в питанні місцевих виборів на окупованих частинах Донбасу і умов для проведення цих виборів.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін констатував, що під час переговорів у "нормандському форматі" на рівні глав МЗС сторони змогли досягнути певного прогресу у питанні безпеки, але не домовились щодо проведення на Донбасі місцевих виборів.