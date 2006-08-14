Катеринчук закликає нашоукраїнців, які підтримали Януковича, здати партбілети

Голова виконкому політичної партії “Народний Союз Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК закликає народних депутатів-членів НСНУ, які проголосували за призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра, написати заяви про вихід з партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.КАТЕРИНЧУКА, з відповідним закликом він звернувся до однопартійців.

М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що останні політичні події – формування нового уряду, голосування в Верховній Раді представників партії “Народний Союз Наша Україна” за прем’єра В.ЯНУКОВИЧА показали - в партії існує декілька різних, несумісних позицій і підходів до формування політичного курсу.

Голова виконкому нагадав, що в партії не було прийнято жодного позитивного рішення щодо підтримки кандидатури В.ЯНУКОВИЧА і входження в коаліцію з Партією регіонів, СПУ та КПУ. Тому, на його думку, ті члени фракції від “Народного Союзу Наша Україна”, які віддали свої голоси за В.ЯНУКОВИЧА та поставили свої підписи про входження в коаліцію, відверто порушили попередні рішення партії, в яких наголошувалося на неприпустимості будь-яких коаліцій з політичними опонентами (Партією регіонів). Такі дії частини партійців фактично підірвали позиції партії як демократичної сили і довіру до неї з боку виборців, вважає. М.КАТЕРИНЧУК. Тому він закликав депутатів - членів НСНУ, які порушили партійні рішення, проявити принциповість і написати заяви про вихід з партії.

М.КАТЕРИНЧУК висловив думку, що політична криза в партії “Народний Союз Наша Україна” не може бути розв’язана без проведення серйозних внутрішньопартійних дискусій на всіх рівнях, а не лише на рівні керівництва партії. Голова виконкому вважає необхідним проведення вже в вересні обласних конференцій та позачергового з’їзду партії для обговорення політичної ситуації і стратегії партії в нових умовах. На думку М.КАТЕРИНЧУКА, внутрішньопартійна дискусія повинна привести не тільки до визначення стратегії розвитку партії, але й закріпити демократичні традиції всередині партії. Він вважає, що тільки посилення демократичних принципів і підходів в партії здатне повернути партії “Народний Союз Наша Україна” довіру виборців та втрачені позиції.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Верховна Рада України за поданням Президента призначила В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром України. За відповідне рішення проголосував 271 з 296 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Утрималось – 4 депутати. Проти проголосувало 9 депутатів. Партія регіонів віддала 184 голоси, БЮТ – 6, “Наша Україна” – 30, СПУ – 30, КПУ – 21.