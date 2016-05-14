Україна в ООН: Міжнародний кримінальний суд має розслідувати злочини РФ на Донбасі

Про це заявила українська делегація в ООН під час 70-ї сесії Генасамблеї, повідомляє 5.ua.

Дипломати сказали, що від лютого 2014 року Україна стала жертвою збройної агресії – як безпосередньо з боку Росії, так і з боку бойовиків та терористів, яких підтримує російське керівництво.

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Як відомо, на початку вересня 2015 року Україна подала заяву відповідно статті Римського статуту – установчого органу Міжнародного кримінального суду – у якій окреслила злочини проти людяності та військові злочини, які вчинила російські високопосадовці та лідери луганських та донецьких бойовиків.

Тож саме Міжнародний кримінальний суд має забезпечити покарання винних у агресії Росії, а також надання компенсації усім постраждалим.