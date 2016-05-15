Порошенко обговорив із заступником Генсека ООН відновлення Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на зустрічі йшлося про перспективи розширення допомоги з боку організацій системи ООН у питанні надання допомоги на швидке відновлення об’єктів життєво необхідної інфраструктури на Донбасі та забезпечення розвитку постраждалих від російської агресії районів Донецької та Луганської областей.

Окрему увагу було приділено нагальним гуманітарним потребам внутрішньо переміщених осіб в Україні.

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Порошенко наголосив на важливості отримання доступу України до інноваційних джерел фінансування – через взаємодію з інституційними донорами, благодійними організаціями, міжнародними бізнес асоціаціями – для здійснення соціально-економічних, екологічних та гуманітарних проектів на Донбасі.

Йшлося, зокрема, про спеціальні проекти щодо розмінування території, програми створення нових робочих місць для мешканців Донбасу та розвитку освітніх можливостей для дітей, які б включали відновлення та модернізацію учбових закладів.

Було досягнуто домовленість про опрацювання питання заснування нового офісу ЮНОПС, який би забезпечив координацію проектів та програм, що реалізуються ООН на території України, а також мобілізацію та раціональне використання міжнародної фінансової допомоги, додали в прес-службі.

Також заступник Генерального секретаря ООН привітала Україну з «блискучою та заслуженою перемогою» Джамали на пісенному конкурсі «Євробачення» у Швеції.