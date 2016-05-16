У держбюджеті уже влітку не вистачить коштів для субсидій на послуги ЖКГ - нардеп

<img alt="Сопредседатель депутатской группы " Партия="" "Видродження"="" Виктор="" Бондарь="" Фото="" vidrodzhennya.org.ua"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_05/1463390576-6320-sopredsedatel-deputatskoy-gruppyi-partiya-vidrodjennya-viktor-bondar-foto-vidrodzhennyaorgua.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_05/1463390576-6320-sopredsedatel-deputatskoy-gruppyi-partiya-vidrodjennya-viktor-bondar-foto-vidrodzhennyaorgua.jpg" title="Сопредседатель депутатской группы ">

Про це на погоджувальній раді голів парламентських фракцій заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар, передає прес-службі партії.

Зважаючи на зростання вартості комунальних тарифів, більшість громадян України уже цього літа, а тим більше восени, не матимуть змоги оплачувати комунальні послуги, наголосив депутат. При цьому, за його словами, у держбюджеті вже не вистачає коштів для виплат компенсацій вартості субсидій на послуги ЖКГ.

«35-ти млрд грн, які закладені в бюджеті на 2016 рік для компенсації вартості комунальних послуг громадянам у вигляді субсидій, не вистачить до кінця року. Місцеві бюджети вже використали 50-80% коштів, передбачених для компенсації вартості послуг ЖКГ. Співвідношення зростання доходів населення та зростання вартості комунальних послуг просто катастрофічне», – сказав нардеп.

Віктор Бондар нагадав, що у лютому 2016 року вперше середній розмір субсидії на компенсацію громадянам витрат на комунальні послуги (1356 грн) перевищив середній розмір прожиткового мінімуму (1330 грн).

На підтвердження існування цієї проблеми Віктор Бондар навів приклад Харкова.

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«Уже в червні поточного року запланований бюджету міста Харкова обсяг субвенцій з Державного Бюджету на цю мету буде використаний у повному обсязі. Станом на 01.05.2016 року річний план зазначеної субвенції виконаний на 84,7%. Хоча Харків – це не найбідніше місто України. Втім навіть там субсидії вже отримують 135,4 тисяч родин і Міністерство фінансів це знає», – сказав нардеп.

Зважаючи на такий стан справ, співголова депгрупи «Партія «Відродження» закликав провести нараду із прем’єр-міністром щодо питання субсидій на комунальні послуги, а також розглянути проект постанови № 4218, запропонований групою «Партія «Відродження», яким пропонується запровадити мораторій на подальше збільшення тарифів на комунальні послуги.