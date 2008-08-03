Шандра: МНС не повинно бути «тільки швидкою допомогою»

Міністерству з питань надзвичайних ситуацій необхідний оперативний фонд для швидкого початку рятувальних робіт в кризових ситуаціях.

Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» заявив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

На його думку, існуюча процедура отримання грошей від Міністерства економіки занадто забюрократизирована. «Сьогодні гостро стоїть питання про створення оперативного резерву. Нинішній фонд перебуває під Міністерством економіки, і отримати звідти гроші можна лише за досить складною бюрократичною процедурою”, - сказав В.ШАНДРА. За його словами, в надзвичайних ситуаціях рішення необхідно приймати миттєво - за годину-дві необхідно розгорнути рятувальні сили, надати допомогу.

Як приклад успішного функціонування подібного фонду глава МНС навів Російську Федерацію. «Там МНС має фінансовий запас на 72 години і може відразу почати діяти, ні до кого не звертаючись за коштами. Тому вони відразу ж підтягають до місця катастрофи всі сили і починають працювати», - пояснив В.ШАНДРА.

Міністр також підкреслив необхідність переорієнтації діяльності підлеглого йому відомства на попередження, а не ліквідацію наслідків стихійних лих. «Особливо хотів би донести до громадян наступне: наше міністерство повинне більше займатися стратегічними завданнями, зокрема, попередженням катастроф. Воно не повинне бути тільки швидкою допомогою», - заявив В.ШАНДРА.