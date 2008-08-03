Чи потрібне громадянам право розпускати парламент?

Явка на референдумі щодо права громадян ініціювати розпуск Сейму Латвії, який відбувався в країні у суботу, виявилася недостатньою для внесення поправок до конституції, передає Лента.ру з посиланням на France Presse.

За попередніми даними, в голосуванні взяли участь близько 40 відсотків з 1,515 мільйонів зареєстрованих виборців. Проте для того, щоб результати волевиявлення стали нормою конституції, необхідна була участь не менше 50 відсотків.

Водночас, за право ініціювати розпуск сейму проголосували майже 96 відсотків учасників референдуму, і лише 3,5 відсотка висловилися проти.

Якби поправки були схвалені більшістю населення, громадяни Латвії отримали б право розпускати Сейм і ініціювати позачергові вибори. Для цього було б необхідно провести референдум, зібравши підписи 10 відсотків тих, хто має право голосу.