Новий зенітно-ракетний комплекс поєднує у собі мобільність і дешевизну.

Китай представив нову легку систему ППО Yitian на базі повнопривідного автомобіля Yema. Про це пише Defence Blog.

Розробка державної корпорації NORINCO призначена для ефективного знищення цілей, що летять на низькій висоті, таких як гелікоптери, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

ЗРК Yitian поєднує захищений броньований відсік для екіпажу з пусковими модулями, адаптованими для ракет TY-90. Система створена з акцентом на високу маневреність і здатність швидко розгортатися в складних умовах, таких як пересічена місцевість або прибережні зони, де громіздкі комплекси ППО менш ефективні.

За заявою NORINCO, ЗРК Yitian оптимально підходить для захисту в умовах складного рельєфу чи густонаселених районів, де ключовими факторами є компактність і оперативність.

Система вирізняється мінімальними вимогами до екіпажу — лише двоє операторів. Управління здійснюється через інтуїтивно зрозумілий цифровий інтерфейс із використанням джойстиків, що значно спрощує навчання персоналу та забезпечує ефективне функціонування навіть у стресових ситуаціях.

Зенітні ракети TY-90, якими оснащено Yitian, початково були створені для бойової авіації, але були адаптовані для наземного запуску. Бойова частина ракети вагою приблизно 3 кг здатна знищувати гелікоптери чи дрони одним влучанням. Система наведення ракет дозволяє перехоплювати цілі, що наближаються з будь-якого напрямку, забезпечуючи всебічний захист.

NORINCO не приховує наміру експортувати свій ЗРК в країни, яким потрібна доступна, мобільна та ефективна система ППО для дій у складних умовах.

