Відлуння окупації Криму: У НАТО заявили про посилення своєї присутності у Чорному морі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав у штаб-квартирі НАТО перед засіданням міністрів закордонних справ країн Альянсу.

"Ми вже посилили нашу присутність у Чорному морі. Ми це зробили як заходи гарантій, які ми вирішили вжити після анексії Криму, що вплинула на всю ситуацію у сфері безпеки в Чорному морі… Це на нашому порядку денному. Ми дивимося, що ще ми можемо зробити", - повідомив Столтенберг.

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Генсек НАТО нагадав, що він нещодавно відвідав Румунію і Туреччину, де обговорюв, "що ще ми можемо зробити в Чорному морі". "Зараз ми обговорюємо разом з нашими союзниками в регіоні, країнами навколо Чорного моря, як ми можемо зробити навіть ще більше. Мені відомо, що тривають розмови між Румунією, Туреччиною і Болгарією, який внесок вони можуть зробити, щоб посилити та збільшити присутність НАТО у Чорному морі", - сказав Столтенберг.