Україна має бути готовою до відновлення інфраструктури Донбассу - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, представляючи проект плану пріоритетних дій уряду.

«Наше завдання, в першу чергу, пам'ятати про тимчасово переміщених осіб, максимально забезпечити їхню інтеграцію в нормальне життя і бути готовими до реінтеграції Донбасу, відновлення його інфраструктури», - сказав Гройсман.

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За його словами, для цього необхідно залучати міжнародну допомогу. Також прем'єр нагадав, що для забезпечення готовності держави до реінтеграції Донбасу було створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, представляючи програму дій уряду, відзначав, що особливу увагу в його діяльності буде приділено комплексу питань, пов'язаних із поверненням Криму і тимчасово окупованих районів Донбасу, відновленням життєдіяльності на звільнених територіях.

Міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб став Вадим Черниш, експерт із питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, член Assosiation of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS, США) з травня 2010 року, керівник неурядової організації «Центр із вивчення проблем безпеки та протидії відмиванню коштів».