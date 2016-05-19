У "Народному фронті" нагадали про Судети чеському генералу, який не бачить потреби в наданні Україні летального озброєння

Про це він заявив, коментуючи слова голови військового комітету НАТО - чеського генерала Петра Павела в інтерв’ю виданню "Апостроф".

"Репліка пана генерала про те, що постачання летальної зброї "здатні лише збільшити страждання людей", дуже дивує. Це непрофесійне, страусине ховання голови в пісок! Україна вже два роки наодинці веде оборонну війну проти Росії. Путін та його найманці, за оцінками ООН, вже забрали життя понад 9 тисяч українців. Убито також, за нашими оцінками, більше 10 тисяч російських загарбників", - сказав Береза.

"Але, якби ще у 2014 році Збройні сили України отримали від наших партнерів по НАТО сучасну високоточну летальну зброю, вдалося б як мінімум уникнути такої кількості жертв та надійно захистити незалежність України. Як максимум, Путін взагалі б зрозумів військову безперспективність подальшої кривавої гри в Новоросію", - наголосив народний депутат.

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За його словами, поточна технічна й фінансова допомога від НАТО є необхідною, але недостатньою для захисту України.

"Українці дуже вдячні Альянсу та його окремим членам за надане нелетальне обладнання, за допомогу у підготовці наших військових, за фінансування. Але цього недостатньо для надійного захисту від російської агресії", - сказав депутат.

Береза зазначив, що завдяки уряду Арсенію Яценюка Україна цього року рекордно збільшила витрати на оборону - до 113 мільярдів гривень.

"Відповідно, зросли й закупівлі та розробки озброєнь. Але ми поки не виробляємо деякі види зброї, як-от: оперативно-тактичні ракети, авіаційні й морські ракети, системи ППО, кораблі. А вони потрібні зараз для відбиття можливого масштабного наступу Росії. Країни НАТО мають таку зброю, і повинні надати її Україні! І вище керівництва НАТО ніколи повністю не відкидало таку можливість - на відміну від генерала Павела. Позиція одного чиновника не може визначати політику великої організації", - наголосив він.

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В зв’язку з цим нардеп розкритикував висловлений Павелом прогноз війни на Донбасі.

"Абсолютно передчасно говорити, що конфлікт на Донбасі вже заморожений, і що Росія не піде на його ескалацію. Загроза поширення цієї гібридної війни на Молдову, Польщу й Балтику - реальна. Якщо Україна не втримається, то всій Європі доведеться вступити в прямий бій з російсько-фашистськими військами", - наголосив народний депутат.

"Я хочу нагадати цьому чеському пану про Судети: коли Європа промовчала, а "Третій Рейх" потихеньку відрізав ці землі собі. В України, НАТО, Євросоюзу зараз спільний ворог: Кремль. І ховати голову в пісок, вважаючи, що Захід зможе відсидітися, поки на війні помирають українці, - безвідповідально. Треба не лише постачати Україні летальну зброю, а й ухвалити План дій щодо нашого членства на цьогорічному саміті Альянсу у Варшаві. Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вже закликав до цього. Це питання виживання Західного світу", - зазначив Береза.