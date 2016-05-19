У "Народному фронті" нагадали про Судети чеському генералу, який не бачить потреби в наданні Україні летального озброєння
Заяви представників НАТО про недоцільність постачання Україні летальної зброї не відповідають реальній воєнній ситуації та ігнорують російську загрозу для всього Заходу, вважає народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза.
Про це він заявив, коментуючи слова голови військового комітету НАТО - чеського генерала Петра Павела в інтерв’ю виданню "Апостроф".
"Репліка пана генерала про те, що постачання летальної зброї "здатні лише збільшити страждання людей", дуже дивує. Це непрофесійне, страусине ховання голови в пісок! Україна вже два роки наодинці веде оборонну війну проти Росії. Путін та його найманці, за оцінками ООН, вже забрали життя понад 9 тисяч українців. Убито також, за нашими оцінками, більше 10 тисяч російських загарбників", - сказав Береза.
"Але, якби ще у 2014 році Збройні сили України отримали від наших партнерів по НАТО сучасну високоточну летальну зброю, вдалося б як мінімум уникнути такої кількості жертв та надійно захистити незалежність України. Як максимум, Путін взагалі б зрозумів військову безперспективність подальшої кривавої гри в Новоросію", - наголосив народний депутат.
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За його словами, поточна технічна й фінансова допомога від НАТО є необхідною, але недостатньою для захисту України.
"Українці дуже вдячні Альянсу та його окремим членам за надане нелетальне обладнання, за допомогу у підготовці наших військових, за фінансування. Але цього недостатньо для надійного захисту від російської агресії", - сказав депутат.
Береза зазначив, що завдяки уряду Арсенію Яценюка Україна цього року рекордно збільшила витрати на оборону - до 113 мільярдів гривень.
"Відповідно, зросли й закупівлі та розробки озброєнь. Але ми поки не виробляємо деякі види зброї, як-от: оперативно-тактичні ракети, авіаційні й морські ракети, системи ППО, кораблі. А вони потрібні зараз для відбиття можливого масштабного наступу Росії. Країни НАТО мають таку зброю, і повинні надати її Україні! І вище керівництва НАТО ніколи повністю не відкидало таку можливість - на відміну від генерала Павела. Позиція одного чиновника не може визначати політику великої організації", - наголосив він.
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В зв’язку з цим нардеп розкритикував висловлений Павелом прогноз війни на Донбасі.
"Абсолютно передчасно говорити, що конфлікт на Донбасі вже заморожений, і що Росія не піде на його ескалацію. Загроза поширення цієї гібридної війни на Молдову, Польщу й Балтику - реальна. Якщо Україна не втримається, то всій Європі доведеться вступити в прямий бій з російсько-фашистськими військами", - наголосив народний депутат.
"Я хочу нагадати цьому чеському пану про Судети: коли Європа промовчала, а "Третій Рейх" потихеньку відрізав ці землі собі. В України, НАТО, Євросоюзу зараз спільний ворог: Кремль. І ховати голову в пісок, вважаючи, що Захід зможе відсидітися, поки на війні помирають українці, - безвідповідально. Треба не лише постачати Україні летальну зброю, а й ухвалити План дій щодо нашого членства на цьогорічному саміті Альянсу у Варшаві. Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вже закликав до цього. Це питання виживання Західного світу", - зазначив Береза.