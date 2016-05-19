Радники Порошенко спростували нові повідомлення в ЗМІ з приводу передачі "Рошен" у "сліпий траст"

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні юридичних та фінансових радників Порошенко.

"Процес продажу частки Петра Порошенка в компанії «Рошен», а пізніше - передачі частки у траст почався ще в 2014 році. Переговори щодо передачі в траст, а також сам процес підписання документів і передачі активів проходили в режимі конфіденційності. Нас багато хто критикує за такий підхід, але такі правила роботи з трастовими компаніями.

В березні 2016 року ми отримали запити від ряду журналістів. Після узгодження з трастовою компанією і клієнтом ми прийняли рішення розкрити по можливості максимум інформації, не ставлячи під удар подальший процес роботи з трастовим керуючим. Зокрема, ми повідомили, що умови трасту були узгоджені, пояснили коротко ці умови, роз'яснили цілі створення іноземних компаній і так далі. Більше того, ми самі повідомили журналістам назви компаній, які були засновані в інших юрисдикціях (крім однієї, вже відомої їм). Незважаючи на те, що ми надали вичерпні коментарі, журналісти програми «Слідство.Інфо» все одно зробили ряд невідповідних дійсності висновків (наприклад, що угода про передачу активів у траст так і не підписана), не маючи при цьому жодного доказу.

Насправді, договір на довірчу власність був підписаний. І зроблено це було задовго до того, як журналісти почали розслідування. 14 січня 2016 року компанія Prime Asset Partners, спеціально створена в якості тимчасового власника двох інших іноземних компаній, підписала договір на довірчу власність з трастовим підрозділом Rotshchild, які виступають трастовим керуючим для частки П. Порошенко в компанії «Рошен». Це також публічно підтвердив і Rotshchild. Більш того, керівнику програми «Слідство.Інфо» Дмитру Гнапу особисто була надана копія підписаного трастового договору, але ні заяву Rotshchild, ні наданий текст договору він не вважав достатнім доказом.

Підписанню трастової угоди передував тривалий період узгодження умов та проходження різних перевірок. Чимало роботи було і після підписання. Зокрема, була проведена реструктуризація володіння компанією «Рошен». Для цього частка в ТОВ «ЦЕКК» (української холдингової компанії «Рошен») була передана в іноземну структуру. Було прийнято рішення йти найбільш прозорим шляхом – передати таку частку в якості внеску в акціонерний капітал в обмін на нові акції іноземної компанії.

У січні 2016 року український фонд "Прайм Ессетс Капітал (далі – «Фонд»), бенефіціаром якого є Петро Порошенко, звернувся в Національний банк України та Мінекономіки за роз'ясненнями щодо необхідності отримувати ліцензію на інвестування за кордон при здійсненні такого внеску. В кінці січня Національний банк України направив до Фонду роз'яснення, в якому вказав, що для планованої Фондом операції ліцензія не потрібна. У лютому Фонд отримав відповідь Мінекономіки, в якому було зазначено, що запланована операція не підлягає ліцензуванню Мінекономіки. Дані роз'яснення були отримані в загальному порядку. Як відомо, строк розгляду запитів держорганами в Україні може тривати до місяця. Додайте сюди ще час на пересилку, а це вже півтора місяці затримки під час реалізації проекту.

Потім було узгодження формальностей з міноритарними акціонерами компанії «Рошен» - їм теж потрібно було пояснити суть взаємин з Rotshchild, яким чином буде здійснюватися подальша робота і т. д.. За українським законодавством відчуження часток у ТОВ передбачає дотримання переважних прав інших учасників на їх придбання, а відповідно, потрібно було отримати від міноритаріїв відмови від таких переважних прав. Крім того, на деякі дії були потрібні і згоди подружжя міноритаріїв. Таким чином, кінець лютого і весь березень команда, яка працює над проектом, була зайнята підготовкою до реструктуризації володіння групою.

Після закінчення підготовчих дій та оформлення всіх корпоративних документів і погоджень, був проведений внесок часток в ТОВ «ЦЕКК» в акціонерний капітал кіпрської холдингової компанії. Це було здійснено 25 березня.

Після цього, 4 квітня, Prime Asset Partners підписала передавальне розпорядження, яким передала в траст Rotshchild 100% акцій кіпрської холдингу (а, відповідно, і всю частку Петра Порошенка в компанії «Рошен»).

В кінці квітня Rotshchild отримав новий сертифікат акцій, що підтверджує передачу їм кіпрської компанії.

Нещодавно ми отримали новий запит від журналістів Слідство.Інфо. В даному запиті нас звинувачували в наданні нібито неправдивої інформації і в тому, що ніякої передачі насправді не було. За запитом журналістів ми самі направили їх до кіпрського реєстру, в якому вони нібито знайшли підтвердження неправдивості наших слів. Як ми і очікували, команда журналістів-розслідувачів знову повторила свою помилку, заявивши про чергові знайдені «докази».

17 травня у своєму інтерв'ю Д. Гнап заявив про те, що він нібито має «залізобетонні докази» того, що на іноземних компаніях був грошовий обіг. Ми неодноразово підкреслювали і наполягаємо, що іноземні банківські рахунки для цих компаній не відкривалися, обороту грошових коштів, ніяких перерахувань не було, і бути не могло в принципі.

Тим не менш, 18 травня журналісти «Слідство. Інфо» прямо заявили, що Прайм Ессетс Капітал здійснив виплату в розмірі декількох мільйонів євро на користь кіпрського холдингу. Які підстави для такої безапеляційної заяви «Слідство. Інфо» з подальшим звинуваченням у незаконному виведенні коштів з України?

У тому самому реєстрі, куди ми порадили журналістам звернутися, вони виявили реєстраційну форму збільшення акціонерного капіталу кіпрської компанії (яка була неправильно ними перекладена). І в цій формі є графа, де необхідно вказати суму внеску в капітал. У цій формі також зазначено, що внесок може бути здійснено грошовими коштами або іншим майном (або їх комбінацією). Ніде в цій формі не вказується, як саме був зроблений внесок: чи грошовим переказом, то столами і стільцями. Сам факт того, що журналісти «Слідство. Інфо» змогли припустити, що формальна реєстраційна форма може бути підтвердженням проведення розрахунків, викликає сумніви у рівні підготовки даного сюжету – це може підтвердити тільки банківська виписка.

Тим не менш, журналісти «Слідство. Інфо" продемонстрували цю реєстраційну форму в перекладі на українську мову, в якому в зазначеній графі "спосіб оплати" зазначено "готівка/вид". Такий спосіб оплати звучить, як мінімум, трохи дивно. Схоже, що журналісти не тільки належним чином не консультувалися з відповідними експертами при підготовці даного сюжету, вони також не перевірили коректність наявного у них перекладу. Кіпрські юристи підтвердили нам, що дана графа в оригіналі з грецької повинна переводитися як "cash/in-kind". І "in-kind" в даному випадку означає саме внесок майном. Висновок професійного перекладача з грецької мови буде надано найближчим часом. Ми вказували журналістам, яким чином має правильно переводитися зміст цієї графи, але вони все одно використовували свій варіант - можливо тому, що він обіцяв більше сенсацій?

25 березня 2016 року в акціонерний капітал кіпрської компанії була внесена частка в компанії «Рошен». Саме ця частка і служила оплатою "in-kind" за акції компанії. Будь-яких грошових переказів не було і не могло бути в принципі. Вартість, за якою частка була внесена в акціонерний капітал, становила 3 926 160 євро. До передачі частка належала українському Фонду і її вартість у звітності Фонду становила саме цю суму (в перерахунку за курсом НБУ). Ця сума істотно відрізняється від номинальнойстоимости частки, яка становить близько 18 000 євро (номінальна вартість випущених кіпрською компанією акцій). Всі, хто працює з українськими та іноземними компаніями, розуміють, що статутний капітал – не показник вартості компанії, її активів або обороту. Тобто це означає, що у реєстраційній формі журналісти побачили лише вартість частки, за якою вона відображена в бухгалтерському обліку Фонду, прийнявши її за неспростовні докази грошового обороту, що не відповідає дійсності.

Ми прекрасно розуміємо, наскільки складно журналістам розібратися в цій історії: велика кількість юрисдикцій, іноземне право, велика кількість інформації та документів. Ми розуміємо, що вони не юристи і не банкіри, і максимально намагаємося допомогти. Ми неодноразово пропонували їм особисто ознайомитися з документами, які підтверджують правдивість фактів, описаних в даній заяві, але вони щоразу відмовлялися це зробити. Крім того, ми неодноразово їм вказували на те, що вони роблять помилкові висновки, і пропонували звернутися до відповідних фахівців. Також ми звернулися до деяких експертів, які надавали свої коментарі в сюжеті «Слідство. Інфо», і вони нам повідомили, що журналісти не показували їм наших роз'яснень, які ми надавали журналістам у відповідь на їх запити – це позбавило таких експертів можливості об'єктивно прокоментувати ситуацію.

У нас склалося враження, що журналісти «Слідство.Інфо» в принципі не хотіли об'єктивно розібратися в ситуації. Спосіб викладу інформації, а також подача очевидно неправдивих висновків мають всі ознаки відвертої маніпуляції громадською думкою. У той же час, ми сподіваємося, що отримавши документи, які явно спростовують їх заяви, журналісти утриматися від публікації недостовірної інформації в подальшому. Можливо, вони також знайдуть в собі сили визнати помилки і вибачитися", - йдеться в повідомленні.