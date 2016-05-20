Порошенко заявляє про необхідність дофінансування державного оборонного замовлення на 2016 рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, де було розглянуто Стратегічний оборонний бюлетень та питання, пов’язані із плануванням та виконанням державного оборонного замовлення.

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Порошенко вважає помилковим те, що значний обсяг видатків для виконання державного оборонного замовлення передбачено у спеціальному фонді державного бюджету.

«Не допущу, щоб у фінансуванні державного оборонного замовлення та озброєння для наших військ, ми мали затримку, ослаблюючи обороноздатність держави», - запевнив президент.

«Ризик зриву державного оборонного замовлення має бути ліквідований», - підкреслив Пороошенко.

За його словами, нині запропоновано низку кроків щодо перенесення графіку фінансування та прискорення прийняття відповідних рішень Верховною Радою.