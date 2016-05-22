Україна визначила перелік критичних точок на Донбасі для розміщення озброєної поліцейської місії - ЗМІ

Видання DT.UA наводить перелік основних вимог необхідних для проведення виборів в ОРДЛО.

Вимоги Києва виглядають так:

— дотримання режиму повного припинення вогню (тобто жодного пострілу по всій лінії розмежування), як мінімум упродовж місяця;

— повний доступ місії ОБСЄ в будь-яку точку ОРДЛО;

— цілодобовий моніторинг ОБСЄ неконтрольованої Києвом ділянки україно-російського кордону з допомогою технічних засобів (Київ позначив на карті 9 найбільш проблемних точок кордону, в безпосередній близькості до яких мають дислокуватися підрозділи ОБСЄ);

— поліцейська місія має діяти на території ОРДЛО до, під час і після виборів. Її повноваження мають бути чітко прописані. Її сфера діяльності не повинна обмежуватися лінією розмежування. Її доступ у будь-яку точку ОРДЛО має бути гарантований не тільки на час проведення можливих виборів;

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— усе важке озброєння і техніка мають бути відведені в заздалегідь визначені місця і перебувати там під постійним контролем місії. Терміни та умови виведення мають бути обумовлені заздалегідь. Місця кінцевої передислокації (за межами України) — також;

— усі внутрішньо переміщені особи, які раніше проживали на території ОРДЛО, повинні мати активне і пасивне виборче право без обмежень;

— недопустима дискримінація українських політичних партій, які хочуть взяти участь у виборах, і українських ЗМІ, які бажають їх висвітлювати;

— ключова роль в організації та проведенні виборів має належати ЦВК України;

— всі нелегітимні органи на території ОРДЛО після виборів мають бути скасовані.

Раніше DT.UA повідомляло, що між учасниками переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі тривають суперечки про чисельність майбутнього поліцейського контингенту для забезпечення безпеки проведення виборів в ОРДЛО.