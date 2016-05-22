Сторони не можуть узгодити чисельність озброєної поліцейської місії на Донбасі - ЗМІ

Мінімально можлива — від півтори тисячі (проти категорично виступає Київ, вважаючи її неприпустимо малою - Ред.), йдеться в статті DT.UA.

Максимально можлива — до 11 тисяч (тут вже категорично проти Москва - Ред.), зазначається в матеріалі. За інформацією журналіста видання, передбачається, що місія буде оснащена легким озброєнням і забезпечена броньованою технікою.

Водночас про танки не йдеться, але наявність БТР цілком обґрунтована, пише автор статті.

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"Київ домагається, щоб мандат місії був максимально широким, і сподівається, що вона буде наймасштабнішою в історії. У цьому випадку ОБСЄ може звернутися до ООН з проханням надати матеріальну, технічну, консультативну та логістичну допомогу у розгортанні місії. У всякому разі, вітчизняний МЗС таку можливість опрацьовує", - йдеться в статті.

"Москва, зрозуміло, буде цьому всіляко перешкоджати. Дискусія буде довга, складна і предметна. Її підсумок однаково залежить і від наполегливості Києва, й від мудрості Берліна та Вашингтона. Принципова умова України на сьогодні — без забезпечення безпеки розмови про вибори неможливі. Забезпечення безпеки в ОРДЛО без присутності поліцейської місії та цілодобового повномасштабного моніторингу кордону — неможливе. На розгортання повного поліцейського контингенту, за твердженнями фахівців, знадобиться щонайменше півроку. Адже ще навіть рішення не прийнято", - пише автор.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі і збільшення їхньої чисельності.

15 квітня президент України Порошенко, Меркель і Олланд скоординували позиції щодо перспектив запровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

22 квітня президент України повідомив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.

27 квітня прес-секретар Міністерства закордонних справ ФРН Мартін Шефер повідомив, що головуюча в ОБСЄ Німеччина попросила секретаріат ОБСЄ розробити варіанти для поліпшення безпеки під час можливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, але про створення озброєної місії наразі не йдеться.

13 травня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що рішення про можливе розміщення озброєної місії на Донбасі повинне прийматися консенсусом усіма країнами-членами ОБСЄ у Відні на засіданні Постійної ради організації.