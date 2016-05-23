УКРОП виступає проти ухвалення закону, який дозволить партіям відкликати депутатів місцевих рад

Про це йдеться у відповідній заяві "Українського об’єднання патріотів – УКРОП", оприлюдненій на офіційному сайті партії.

В УКРОПі нагадали, що законопроект дозволяє партіям відбирати мандати в депутатів місцевих рад у разі розбіжності поглядів, наприклад, за голосування всупереч позиції фракції.

Водночас в заяві зазначається, що під час останніх місцевих виборів депутати обиралися за відкритими списками – від партій, але з прив’язкою до виборчого округу. Відтак фактично лише перший номер списку уособлював партію. Тож позбавлення депутатів мандату за рішенням місцевої організації партії порушує права громадян, які голосували не за партії, а за конкретних людей. "Партійні вожді, перш ніж відкликати депутата, мають з’ясувати думку громади. Ми переконані, що ухвалення законопроекту про імперативний мандат відкриє можливості для зловживань з боку партійного керівництва. При цьому депутат, позбавлений мандата, не матиме змоги оскаржити рішення в суді", – сказано в заяві.

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"Українське об’єднання патріотів – УКРОП" наголошує, що ухвалення цього законопроекту призведе до посилення партійного авторитаризму та стане інструментом для проведення "чисток". "УКРОП вважає, що надання можливості партійним організаціям фактично переглянути свої виборчі списки через півроку після виборів обумовлене бажанням партійного керівництва приховати свою некомпетентність та недалекоглядність при підборі кандидатів", – йдеться в тексті документа.

В "Українському об’єднанні патріотів – УКРОП" заявили, що представники партії в парламенті не підтримуватимуть цей законопроект. Крім того, депутати місцевих рад, обрані від УКРОПу, ініціюватимуть звернення до Верховної Ради з вимогою не ухвалювати його. "Ми просимо Верховну Раду та Президента України сказати своє слово проти запровадження партійної диктатури в місцевих радах", – зазначили в партії.