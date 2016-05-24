Порошенко закликає Португалію підтримати направлення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбас

Про це він сказав під час зустрічі із прем’єр-міністром Португальської Республіки Антоніу Луїшем Сантушем да Кошта сьогодні у Стамбулі, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«При обговоренні поточної ситуації на Донбасі президент України привернув увагу співрозмовника до триваючого порушення Мінських домовленостей російською стороною. Він закликав португальську сторону підтримати направлення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбас», - йдеться в повідомленні.

Також глава Української держави висловив вдячність португальському уряду за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в рамках ЄС та міжнародних організацій.

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Крім того, Порошенко висловив переконання, що численна українська громада Португалії й надалі буде важливим чинником дружніх відносин між двома державами. Він наголосив, що очікуване найближчим часом запровадження безвізового режиму ЄС для громадян України стане черговим кроком до посилення міжлюдських контактів України та Португалії.

Співрозмовники також наголосили на великих можливостях для посилення співпраці між двома країнами, зокрема в економічній сфері, зазначається в повідомленні.