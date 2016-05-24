Порошенко провів телефонну розмову у "Нормандському форматі"
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову у «Нормандському форматі», після завершення робочого візиту до Стамбула.
Про це повідомляє прес-служба глави української держави.
Порошенко звернув увагу на погіршення безпекової ситуації, зокрема обстріли в районі Авдіївки, що є реальною перешкодою для досягнення прогресу у мирному врегулюванні.
Співрозмовники погодилися, що для продовження політичного діалогу потрібна рішуча деескалація і повне припинення вогню.
Президент України наголосив, що для цього Росія має вивести війська з окупованої частини України і припинити постачати туди зброю та найманців. Президент також звернув окрему увагу на необхідність відновлення контролю за українсько-російським кордоном.
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Керівники України, Франції, Німеччини та Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і початку консультацій з цього питання.
Під час розмови було також наголошено на необхідності повного виконання Мінських домовленостей, включно зі створенням безпекових передумов для проведення місцевих виборів у деяких районах Луганської та Донецької областей на основі українського законодавства та норм БДІПЛ/ОБСЄ.
Петро Порошенко закликав Росію звільнити всіх українських заручників, включно з Надією Савченко, Геннадієм Афанасьєвим, Юрієм Солошенком.
Глава Української держави також назвав неприпустимим постійне порушення прав кримських татар в окупованому Росією Криму і закликав припинити їх переслідування та негайно відпустити усіх політичних в’язнів.