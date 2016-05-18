У Європарламенті вимагають від Росії припинити порушення прав кримських татар.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, про це йдеться у заяві голови підкомітету Європейського парламенту з прав людини Єлени Валенсіано.

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«Сьогодні, коли ми вшановуємо пам’ять депортованих сталінським тоталітарним радянським режимом кримських татар у 1944 році, ми також із занепокоєнням визнаємо зростання випадків переслідування цієї уразливої меншини. Свавільні арешти, тортури під час затримання та жорсткі обмеження прав на мирні зібрання, свободу вираження, релігії та переконань слід припинити», - наголосила євродепутат.

У зв’язку із цим вона привітала резолюцію Європейського парламенту щодо кримських татар, яку було ухвалено під час пленарного засідання минулого тижня.

«Я закликаю компетентні органи влади Російської Федерації повністю шанувати свої зобов’язання щодо прав людини; особливо дотримуватися правил міжнародного гуманітарного права та Європейської конвенції з прав людини», - підкреслила Валенсіано.