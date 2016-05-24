Усі присяжні у справі екс-беркутівців зчинили "бунт": розгляд справи можуть почати з нуля

Як передає кореспондент УНІАН, вони пояснили своє рішенням малою винагородою, яка становить від 40 до 60 грн за одне судове засідання.

Також присяжні заявляють про відсутність компенсації за проїзд Києвом до Святошинського райсуду.

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Один із присяжних сказав, що за такі невеликі гроші, які він отримує, його можуть вважати упередженим і навіть – «несповна розуму».

Якщо суд задовольнить самовідвід присяжних, це означатиме розгляд справи спочатку.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти Зінченка та Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в центрі Києва.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців»: Маринченка, Тамтури і Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.