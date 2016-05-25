Путін пояснив, чому "помилував" незаконно засуджену Савченко

Про це повідомляє ТАСС.

"Подібні рішення продиктовані передусім міркуваннями гуманізму, призведуть до зменшення протистояння у відомій зоні конфлікту і допоможуть уникнути подібних жахливих і непотрібних втрат", - заявив Путін.

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Раніше прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що про "помилування" Савченко нібито попросили родичі загиблих журналістів.

Довідка УНІАН. 22 березня суд РФ засудив українську льотчицю Надію Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.