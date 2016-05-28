Байден у розмові з Порошенком наголосив на важливості реформування прокуратури, судової системи та виконання вимог МВФ

Як йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому, віце-президент США привітав главу Української держави зі звільненням української льотчиці Надії Савченко та "закликав до звільнення усіх українців, яких незаконно утримують у Росії".

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"Лідери обговорили важливість продовження реалізації реформ у Генеральній прокуратурі, а також значущість прогресу України на шляху реалізації судової реформи та виконання вимог Міжнародного валютного фонду", - йдеться у повідомленні.

Байден і Порошенко також засудили збільшення кількості нападів, які здійснюють об'єднані російсько-сепаратистські сили, та знову наголосили на потребі подальшого просування у виконанні Мінських угод.

Вони також засудили переслідування Росією кримських татар.