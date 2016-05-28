"Весільний генсек": У Росії прокоментували призначення Расмуссена радником Порошенка

"Призначення колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена позаштатним радником президента України, я б не вбачав якогось військового і взагалі практичного сенсу", - цитує Косачова ТАСС.

За його словами, останнім часом "Україна гостро потребує навіть не зовнішніх грошей, а в зовнішньої уваги".

Читайте такожКовальчук став представником Порошенка у Кабміні

У зв'язку з цим сенатор РФ не бачить сенсу "шукати в появі на українській сцені Расмуссена якісь додаткові ризики в контексті ситуації на Донбасі або для відносин України з Росією". "Це політична, а не військова фігура. "Весільний генсек"..., ну а Захід ще один "смотрящий" в Києві також цілком влаштовує", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Порошенко призначив екс-генсека НАТО Расмуссена своїм позаштатним радником.