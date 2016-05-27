Порошенко призначив екс-генсека НАТО Расмуссена своїм позаштатним радником

Президент України Петро Порошенко призначив колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своїм позаштатним радником.

Відповідний указ №225/2016 від 27 травня 2016 року розміщений на сайті глави держави. Читайте такожНуланд: США будуть працювати паралельно з "нормандською четвіркою", щоб прискорити виконання "Мінська-2" "Призначити Андерса Фог Расмуссена радником президента України поза штатом (за згодою)", - йдеться в документі.

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