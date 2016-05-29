Посол США закликав Авакова відреагувати на публікацію "Миротворцем" списку журналістів

«І ця неурядова організація чи що це – це дурниця. Немає навіть дипломатичних фраз, щоб описати якої шкоди вони завдали професійним журналістам, що працювали на сході України, іноді ризикуючи», – сказав Пайєтт 27 травня під час виступу на Львівському медіафорумі-2016, текст виступу посольство оприлюднило 28 травня, передає Радіо Свобода.

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«Сподіваюся, що Аваков і уряд чітко засудять людей, хто поставив під удар професійних журналістів», – наголосив Джеффрі Пайєтт.

Сайт «Миротворець» 24 травня оприлюднив оновлений список журналістів, які, як йдеться в повідомленні на сайті, «співпрацюють з країною-агресором». У переліку – 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказані поштові адреси на території Росії і номери телефонів.