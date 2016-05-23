Політика США щодо України не зміниться після виборів президента - Пайєтт

З такою заявою виступив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт на міжнародній конференції "Україна-ЄС: перетворюючи виклики на можливості", повідомляє радіо "Свобода". Американський дипломат вказав на солідарність між США та Європою у підтримці демократичних сил в Україні.

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"Існуюча протягом 25 років політика США не зміниться незважаючи на те, якими будуть результати наших виборів", – запевнив Джеффрі Пайєтт.

Він зазначив, що США підтримують бачення цілісної, вільної та мирної Європи. Такої цілі досягнути неможливо, якщо не буде цілісної, вільної України, в якій панує мир. За словами Пайєтта, партнерство США-ЄС у здійснення цього спільного прагнення є критично важливим.

Після подій останніх двох з половиною років, не може бути сумніву, що Україна – це Європа і, що майбутнє України є в складі європейської сім’ї. Саме це привело людей на Майдан у пошуках європейського майбутнього, у пошуках структур управління, які відповідають міжнародним стандартам, вільних від клептократії, корупції, закладених у європейські інституції та європейські цінності, – заявив американський посол.

Джеффрі Пайєтт сказав, що українці повинні самі будувати і вирішувати своє майбутнє, і це не може робити за неї Росія чи хтось інший.

"Мабуть найважливіша ідея полягає в тому, що лише український народ може обирати своє майбутнє. Вирішувати цього не можуть у Москві, і, жодним чином, не у Кремлі. Українці, 45 мільйонів українців, повинні самі будувати і вирішувати своє майбутнє", – заявив посол США в Україні.

За його словами, однією з багатьох стратегічних помилок Путіна щодо України це те, що він недооцінив солідарність між усіма країнами G7 та всіма європейськими партнерами.

Джеффрі Пайєтт нагадав, що США підтримують територіальну цілісність України. Він навів слова президента Барака Обами, який заявив про неприпустимість перекроювання міжнародних кордонів силою зброї, про неприпустимість, за будь-яких умов, вторгнення та спроби анексії Криму.

"Це принцип, якого США дотримуватимуться і від якого не відмовлятимуться, незважаючи на результати наших листопадових виборів", – заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

Нагадаємо, Джеффрі Пайєтт завершує трирічний термін на посаді посла США в Україні. Цими днями президент Барак Обама офіційно висунув Марі Йованович на пост головного американського дипломата в Києві. В разі затвердження Сенатом, Джеффрі Пайєтт стане послом США в Греції.