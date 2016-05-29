Нардеп Денисенко очолив передвиборний штаб кандидата від УКРОПу на 27 окрузі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії УКРОП.

"Відомий правозахисник, адвокат Геннадія Корбана, засновниця Правозахисної групи Січ Оксана Томчук має великий авторитет і заслужену довіру багатьох дніпрян і українців. Дніпро є і залишиться форпостом патріотичних сил. Перемога буде за нами!", - наголосив Денисенко.

Читайте такожДенисенко: Перейменувавши Дніпропетровськ на Дніпро, ми надали офіційного звучання народній назві містаЯк повідомляв УНІАН, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів відбудуться у 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).