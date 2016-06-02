У Раді Європи прокоментували зміни до Конституції в частині правосуддя

"Я вітаю сьогоднішнє ухвалення Верховною Радою змін до Конституції України щодо судової системи. Це - важливий крок у правильному напрямку на шляху України щодо дотримання європейських стандартів", - заявив він.

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Він запевнив, що РЄ буде продовжувати підтримувати Україну в питанні захисту прав людини, дотримання законності у демократичному розвитку країни.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 2 червня, ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524). За дане рішення проголосували 335 народних депутатів.