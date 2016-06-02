Президент Венеціанської комісії привітав ухвалення змін до Конституції України щодо правосуддя

Відповідна заява Букіккіо передана УНІАН.

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"Я дуже радий, що Верховна Рада України переважною більшістю ухвалила цю найважливішу реформу. Всі ті, хто проголосував за реформу, показали свою готовність відповідально діяти в інтересах країни", - заявив президент ВК.

На його переконання, це рішення демонструє, що, незважаючи на складну ситуацію, Україна спроможна реалізувати серйозні реформи.

Букіккіо нагадав, що Венеціанська комісія протягом багатьох років допомагала України працювати над цією реформою, і той факт, що докладені зусилля увінчалися успіхом, викликає у нього особисто "глибоке задоволення".

"Це великий крок вперед для України, який наближає її до ефективного впровадження європейських стандартів у сфері верховенства права. Не легко буде впровадити цю реформу, але перший крок вже зроблений", - наголосив президент ВК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 2 червня, ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524). За дане рішення проголосували 335 народних депутатів.