Дата повернення Савченко переносилася п'ять разів - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.

"Було багато деталей, про які не можна було говорити до звільнення. Будь-який витік інформації, якої, на щастя, не відбувалося, будь-які фантазії окремих політиків або чиновників, які, на жаль, відбувалися, в тому числі і тих, які ніяк не були задіяні в процесі звільнення, переносили час, строк звільнення, і суттєво перешкоджали процесу... П'ять разів переносилася дата повернення Надії, коли все вже було погоджено", - підкреслив Порошенко.