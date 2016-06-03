Дата повернення Савченко переносилася п'ять разів - Порошенко
16:26, 03 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявив, що деякі політики, які не були задіяні в процесі звільнення Надії Савченко, перешкоджали її поверненню на батьківщину.
Деякі незадіяні в процесі звільнення Савченко політики перешкоджали її поверненню / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.
"Було багато деталей, про які не можна було говорити до звільнення. Будь-який витік інформації, якої, на щастя, не відбувалося, будь-які фантазії окремих політиків або чиновників, які, на жаль, відбувалися, в тому числі і тих, які ніяк не були задіяні в процесі звільнення, переносили час, строк звільнення, і суттєво перешкоджали процесу... П'ять разів переносилася дата повернення Надії, коли все вже було погоджено", - підкреслив Порошенко.
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