Грузію бомблять 50 літаків
Росія визнала факт бомбардувань
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За даними МЗС, авіаудари по грузинській території тривають. Бомбардувань, як повідомляється, зазнало село Коджорі неподалік Тбілісі, одна з бомб впала в районі гори Махат в грузинській столиці. Російська сторона поки що не коментувала цю інформацію.
Раніше грузинські власті повідомили, що в результаті російських авіанальотів, метою яких є військові об`єкти, загинули кілька десятків людей, десятки військовослужбовців і мирних жителів були поранені, нагадує Лента.ру . Заступник голови Генштабу РФ Анатолій Ноговіцин визнав факт бомбардувань. Він заявив, що атаки здійснюються по об`єктах "другого ешелону", звідки, за даними російської розвідки, можуть висуватися підрозділу в зону осетинського конфлікту.