У СБУ анонсували прес-конференцію Грицака щодо запобігання резонансному злочину

Сьогодні відбудеться прес-конференція голови СБУ. Захід відбудеться о 12.00.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ. Очільник СБУ Василь Грицак даватиме прес-конференцію щодо запобігання резонансному злочину. Читайте такожВ СБУ пояснили, чому не пустили делегацію ООН до місць позбавлення волі на Донбасі (відео)Раніше глава СБУ заявляв, що у заручниках Кремля і бойовиків на Донбасі залишаються 126 українців.

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