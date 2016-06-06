У СБУ анонсували прес-конференцію Грицака щодо запобігання резонансному злочину
08:43, 06 червня 2016Політика
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Сьогодні відбудеться прес-конференція голови СБУ. Захід відбудеться о 12.00.
Сьогодні відбудеться прес-конференція голови СБУ / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.
Очільник СБУ Василь Грицак даватиме прес-конференцію щодо запобігання резонансному злочину.
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