Росія, що анексувала Крим, пояснила відмову екстрадувати Януковича, посилаючись на міжнародне право

Клопотання про екстрадицію Януковича було залишено без виконання "в силу ст. 3 Європейської конвенції про видачу 1957 року", - цитує відповідь російської Генпрокуратури РБК. У цій статті прописані підстави, які дозволяють відмовити тій чи іншій державі у видачі громадянина з політичних мотивів.

Так, країна не видає громадянина іншої країни, якщо вважа, що його кримінальне переслідування є політично вмотивованим, сказано в конвенції. Також запитувана сторона відмовляє у видачі, якщо вважає, що прохання про видачу у зв'язку із звичайним кримінальним злочином насправді була зроблене, щоб покарати людину за її раси, релігії, національності чи політичні переконання або якщо стану людини може бути завдано шкоди з будь-якої з цих причин.

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Запит на екстрадицію Януковича в Україну надійшов до російської влади в лютому 2015 року. 18 травня 2016 року начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що Москва відповіла на запит відмовою.

Нагадаємо, Росія в березні 2014, порушуючи міжнародне право, після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Під час окупації Криму влада РФ також відкидала вторгнення російських військ на півострів, однак пізніше Путін публічно визнав цей факт.