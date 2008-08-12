Тимошенко направить до Грузії свою людину
13:07, 12 серпня 2008Політика
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Рішення ухвалив Кабмін
Уряд направить віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРЮ до Грузії своїм спеціальним представником.
Як повідомляє урядовий портал, таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України на пропозицію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Згідно з рішенням уряду, Г.НЕМИРЯ вивчатиме ситуацію у Грузії та братиме участь у дипломатичних і політичних заходах.
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