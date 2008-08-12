Тимошенко направить до Грузії свою людину

Уряд направить віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРЮ до Грузії своїм спеціальним представником.

Як повідомляє урядовий портал, таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України на пропозицію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Згідно з рішенням уряду, Г.НЕМИРЯ вивчатиме ситуацію у Грузії та братиме участь у дипломатичних і політичних заходах.