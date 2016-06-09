Соціологи з'ясували, хто з 25 політиків має найвищий рівень довіри серед українців
З 25 українських політиків відносно найвищий рівень довіри має народний депутат від партії "Батьківщина" Надія Савченко, серед суспільних інституцій найбільше українці довіряють церкві.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, що були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.
Серед запропонованого списку з 25 політичних діячів України відносно найвищий рівень довіри має Савченко, якій довіряють 35% опитаних серед усіх дорослих українців, не довіряють - 32,7%. Ще 32,3% респондентів або не мають визначеного ставлення, або не знають, хто така Савченко.
Далі за рівнем довіри йдуть мер Львова Андрій Садовий (довіряють 32,3% респондентів, не довіряють - 40,7%), голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко (28% проти 57,3%), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (27,5% проти 52,4%), голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко (23,6% проти 47,3%), голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі (18,6% проти 60,6%), президент Петро Порошенко (16,1% проти 69,3%). Інші діячі зі списку у розрахунку до всього населення мають нижчий рівень довіри.
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Серед суспільних інституцій найбільшою довірою користується церква (63,7% опитаних довіряють, а 12,9% не довіряють, ще 23,4% не змогли відповісти на запитання).
Далі за рівнем довіри йдуть армія України (63,2% опитаних довіряють і 12% не довіряють), волонтерські організації, які допомагають переселенцям, (55,7% проти 10,3%), волонтерські організації, які допомагають армії, (55,3% проти 13,4%), добровольчі батальйони (49,2% проти 17,9%). Іншим інституціям зі списку довіряє менше громадян України.
Крім того, як продемонстрували результати опитування, переважна більшість українців вважають, що нині держава потребує сильного лідера з широкими владними повноваженнями.
Так, на запитання: "Чи потребує Україна в теперішніх умовах того, щоби нею керував сильний лідер, який би мав широкі владні повноваження?". Ствердну відповідь дали 82% респондентів, не погодилися з цим — 9,1%, а ще 8,9% респондентів не змогли відповісти на запитання.
Загалом методом особистого інтерв'ю було опитано 2043 респонденти у 110 населених пунктах, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.