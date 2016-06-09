Соціологи з'ясували, хто з 25 політиків має найвищий рівень довіри серед українців

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, що були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

Серед запропонованого списку з 25 політичних діячів України відносно найвищий рівень довіри має Савченко, якій довіряють 35% опитаних серед усіх дорослих українців, не довіряють - 32,7%. Ще 32,3% респондентів або не мають визначеного ставлення, або не знають, хто така Савченко.

Далі за рівнем довіри йдуть мер Львова Андрій Садовий (довіряють 32,3% респондентів, не довіряють - 40,7%), голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко (28% проти 57,3%), лідер Радикальної партії Олег Ляшко (27,5% проти 52,4%), голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко (23,6% проти 47,3%), голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі (18,6% проти 60,6%), президент Петро Порошенко (16,1% проти 69,3%). Інші діячі зі списку у розрахунку до всього населення мають нижчий рівень довіри.

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Серед суспільних інституцій найбільшою довірою користується церква (63,7% опитаних довіряють, а 12,9% не довіряють, ще 23,4% не змогли відповісти на запитання).

Далі за рівнем довіри йдуть армія України (63,2% опитаних довіряють і 12% не довіряють), волонтерські організації, які допомагають переселенцям, (55,7% проти 10,3%), волонтерські організації, які допомагають армії, (55,3% проти 13,4%), добровольчі батальйони (49,2% проти 17,9%). Іншим інституціям зі списку довіряє менше громадян України.

Крім того, як продемонстрували результати опитування, переважна більшість українців вважають, що нині держава потребує сильного лідера з широкими владними повноваженнями.

Так, на запитання: "Чи потребує Україна в теперішніх умовах того, щоби нею керував сильний лідер, який би мав широкі владні повноваження?". Ствердну відповідь дали 82% респондентів, не погодилися з цим — 9,1%, а ще 8,9% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Загалом методом особистого інтерв'ю було опитано 2043 респонденти у 110 населених пунктах, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.