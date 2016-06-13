В Раді закликають СБУ розібратися з ініціаторами так званих "фейкових суверенітетів" в областях

Про це заявив народний депутат, член фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

"Загальний режим толерування проросійської "п’ятої" колони створює серйозні внутрішні загрози для України. Тривожним сигналом є синхронне ініціювання рядом обласних рад звернення до Кабінету Міністрів України з вимогою встановити договірні відносини між Урядом і цими регіонами. Це схоже на пробну диверсію", - цитує Тетерука прес-служба НФ.

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"Дуже цікаво, що ініціаторами таких звернень були депутати від "Батьківщини". З їхньої подачі відповідні звернення вже встигли ухвалити в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях", - зазначив народний депутат.

Він наголосив, що такі дії є незаконними.

"Це антиконституційні дії. Вони прямо загрожують підривом України зсередини. Окрім "Батьківщини" в такі ігри ще грає "Український вибір" Віктора Медведчука. СБУ варто покласти край диверсійній діяльності кума Путіна і його поплічників", - підкреслив Андрій Тетерук.