В Раді закликають СБУ розібратися з ініціаторами так званих "фейкових суверенітетів" в областях
Українські спецслужби мають стати на заваді містечковому і поки ледь помітному сепаратизму "територіальних громад", за яким стоять маріонетки Путіна.
Про це заявив народний депутат, член фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.
"Загальний режим толерування проросійської "п’ятої" колони створює серйозні внутрішні загрози для України. Тривожним сигналом є синхронне ініціювання рядом обласних рад звернення до Кабінету Міністрів України з вимогою встановити договірні відносини між Урядом і цими регіонами. Це схоже на пробну диверсію", - цитує Тетерука прес-служба НФ.
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"Дуже цікаво, що ініціаторами таких звернень були депутати від "Батьківщини". З їхньої подачі відповідні звернення вже встигли ухвалити в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях", - зазначив народний депутат.
Він наголосив, що такі дії є незаконними.
"Це антиконституційні дії. Вони прямо загрожують підривом України зсередини. Окрім "Батьківщини" в такі ігри ще грає "Український вибір" Віктора Медведчука. СБУ варто покласти край диверсійній діяльності кума Путіна і його поплічників", - підкреслив Андрій Тетерук.