Навчання НАТО як "підготовка до поділу" України та "атаки" ЗСУ на Донбасі - огляд роспропаганди
Цього тижня російські пропагандисти збільшили кількість дезінформації про Україну на тлі збільшення кількості російських танків на Донбасі.
Основними темами пропаганди стали зображення українців як нелюдів, "викриття справжніх намірів НАТО" напередодні саміту альянсу у Варшаві, передає "ЄвроПравда" з посиланням на новий випуск DisinfoReview.
В огляді звертається увага на збільшення дезінформації про Україну. Кремлівські ЗМІ знову говорять про "фашистів" і "нацистів" у Києві.
На шоу Петра Толстого на "Первом канале" главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра звинуватили у потуранні "нацистському перевороту" на Майдані. На цьому ж шоу українська армія і розвідка були названі нелегальними організаціями, розпуску яких вимагають Мінські угоди.
Російські пропагандисти продовжують також тренд на зображення українців як нелюдів. Одне з про кремлівських ЗМІ заявляє, що органи навіть легко поранених українських солдатів вилучаються для трансплантації. Крім того, поширюються фейки про атаки з української сторони.
Зазначається, що збільшення дезінформації про Україну викликає стурбованість на тлі повідомлень про збільшення кількості російських танків на Донбасі.
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Крім того, російська пропаганда з наближенням саміту НАТО у Варшаві продовжує розгортати тему "агресії Альянсу на Росію". Дезінформація про обіцянку НАТО не розширятися на схід, що ігнорує суверенне право країн на вступ до будь-якого об’єднання, була повторена принаймні англійською, російською, чеською і словацькою мовами.
Чеські рупори Кремля заявили цього тижня, що Словаччина перебуває під диктатом НАТО і що Альянс розміщує ядерну зброю у східноєвропейських країнах.
Сайт Politikus.ru описує навчання НАТО як підготовку до поділу України західними сусідами. Більш того – на цьому Альянс не зупиниться – колишній генерал російської розвідки Леонід Решетніков стверджує, що НАТО готує напад і на Росію.
У попередніх оглядах головними цілями роспропаганди були ЄС, НАТО, США, Україна та Туреччина. Цього тижня активізувалися роспропагандисти і в грузинських медіа. Так, були повідомлення про те, що США фінансують терористів у Сирії, що Бельгія постачає до Грузії отруєну заморожену курятину і що посол США у Грузії Ян Келлі фактично керує країною.