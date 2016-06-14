Навчання НАТО як "підготовка до поділу" України та "атаки" ЗСУ на Донбасі - огляд роспропаганди

Основними темами пропаганди стали зображення українців як нелюдів, "викриття справжніх намірів НАТО" напередодні саміту альянсу у Варшаві, передає "ЄвроПравда" з посиланням на новий випуск DisinfoReview.

В огляді звертається увага на збільшення дезінформації про Україну. Кремлівські ЗМІ знову говорять про "фашистів" і "нацистів" у Києві.

На шоу Петра Толстого на "Первом канале" главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра звинуватили у потуранні "нацистському перевороту" на Майдані. На цьому ж шоу українська армія і розвідка були названі нелегальними організаціями, розпуску яких вимагають Мінські угоди.

Російські пропагандисти продовжують також тренд на зображення українців як нелюдів. Одне з про кремлівських ЗМІ заявляє, що органи навіть легко поранених українських солдатів вилучаються для трансплантації. Крім того, поширюються фейки про атаки з української сторони.

Зазначається, що збільшення дезінформації про Україну викликає стурбованість на тлі повідомлень про збільшення кількості російських танків на Донбасі.

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Крім того, російська пропаганда з наближенням саміту НАТО у Варшаві продовжує розгортати тему "агресії Альянсу на Росію". Дезінформація про обіцянку НАТО не розширятися на схід, що ігнорує суверенне право країн на вступ до будь-якого об’єднання, була повторена принаймні англійською, російською, чеською і словацькою мовами.

Чеські рупори Кремля заявили цього тижня, що Словаччина перебуває під диктатом НАТО і що Альянс розміщує ядерну зброю у східноєвропейських країнах.

Сайт Politikus.ru описує навчання НАТО як підготовку до поділу України західними сусідами. Більш того – на цьому Альянс не зупиниться – колишній генерал російської розвідки Леонід Решетніков стверджує, що НАТО готує напад і на Росію.

У попередніх оглядах головними цілями роспропаганди були ЄС, НАТО, США, Україна та Туреччина. Цього тижня активізувалися роспропагандисти і в грузинських медіа. Так, були повідомлення про те, що США фінансують терористів у Сирії, що Бельгія постачає до Грузії отруєну заморожену курятину і що посол США у Грузії Ян Келлі фактично керує країною.