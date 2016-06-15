Генсек НАТО знову закликав Росію вивести свої війська з України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі по завершенню засідання Комісія Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

"Ми залишаємося відданими нашій підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності", - сказав Столтенберг.

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"Ми продовжуємо закликати Росію припинити дестабілізацію України. Росія повинна припинити підтримувати бойовиків та вивести свої війська та військове обладнання з української території", - заявив він.

За словами Столтенберга, Росія продовжує "підтримувати сепаратистів різними шляхами - надає матеріальну допомогу обладнанням, зброєю та різного роду порадами та допомогою". "Також вздовж українського кордону розташована велика кількість військ, і вони продовжують надавати підтримку сепаратистам на сході України. Це причина чому ми будемо продовжувати закликати Росію повністю поважати територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив генсек.

Крім того, за його словами, Росія також продовжує нарощувати свою військову присутність в Криму, який "є частиною України, що є порушенням територіальної цілісності України". "Союзники не визнали і не визнають незаконну анексію Криму", - підкреслив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, Столтенберг наголосив, що Мінські угоди залишаються єдиним шляхом для мирного врегулювання.