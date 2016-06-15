ЗМІ: Україна розглядає питання про передачу Росії трьох злочинців

Про це йдеться у відповіді заступника міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергія Пєтухова, передає РБК.

У документі наголошується, що 28 березня в українське відомство надійшов запит від російського Міністерства юстиції, в якому містилося прохання про видачу Росії для подальшого відбування покарання шести засуджених.

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За словами Пєтухова, український Мін'юст відповів російським колегам, що дві людини з цього списку були звільнені від покарання у 2015 році. Ще один чоловік є громадянином України, зареєстрованим у Севастополі, тому офіційний Київ не може передати його Москві.

Три людини можуть бути передані Росії, йдеться у відповіді Пєтухова. Він зазначив, що ці громадяни Росії були засуджені за статтями «Вбивство», «Умисне тяжке тілесне ушкодження», «Торгівля людьми», «Контрабанда наркотиків», «Виробництво і збут наркотичних речовин», «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти» (ст. 115, 121, 149, 305, 307, 309, 311, 393 Кримінального кодексу України).

Імена кандидатів на видачу заступник міністра назвати відмовився, зіславшись на закон про захист персональних даних.

Раніше у Кремлі про очікуваний обмін громадян України Олега Сенцова та Олександра Кольченка заявили, що "контакти здійснюються", остаточне рішення - за президентом РФ Володимиром Путіним.