Нємцов: носієм кривавої зовнішньої політики Росії є Путін

“Повномасштабні бойові дії в регіоні закінчилися. Але казати, що хтось виграв у цій війні, не можна. Програли осетини, бо є загиблі, програли грузини, бо їм не вдалося у такий спосіб розв’язали проблему Південної Осетії, і програла Росія, бо вона понесли великі репутаційні жертви, - сказав у ексклюзивному інтерв’ю УНІАН Борис Нємцов.

На думку політика, Росія програла, бо в неї нема чіткої, зрозумілої стратегії на Кавказі. Він стверджує, що Росія з одного боку, підтримала суверенітет Грузії. Але при цьому постачала Осетії російські паспорти та не зовсім за призначенням використовувала миротворців. "Носієм кривавої зовнішньої політики є Путін. Доки Путін при владі Росія не матиме фахової зовнішньої політики, і зміни неможливі", - каже Нємцов.

Нємцов вважає, що Америка тепер намагатиметься ізолювати Росію. А чи виключать її із G8, залежатиме від того, хто стане президентом США. Якщо Маккейн, то швидше за все – так. Якщо Обама, то діям Росії будуть дані відповідні оцінки, але ніхто її не виключатиме.

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