Вперше у ПАРЄ: оприлюднено відео виступу Надії Савченко

Відеозапис виступу Савченко оприлюднила "Європейська правда".

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Під час промови нардеп заявила, що президент РФ Володимир Путін має відповісти у Європейському суді за викрадення українців та кримських татар з анексованого Росією Криму.

За її словами, помилувавши її та ще кількох українців, Путін "не робив крок назустріч, а показував свою зверхність".

"Мене було викрадено (з України), це є порушенням прав людини і за це потрібно відповідати у Європейському суді", - заявила Савченко.

"Так само були викрадені усі українці, які зараз перебувають у Росії і продовжується викрадення кримських татар з Криму", - додала вона.

Попри це вона підкреслила, що "теж хоче примирення" і працюватиме в цьому напрямку.