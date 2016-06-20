У ПАРЄ просять Савченко долучитися до моніторингу виконання резолюції щодо полонених під час війни в Україні

Відповідний запит до Савченко надійшов у понеділок в Страсбурзі під час засідання Комітету від доповідача резолюції, депутата від Латвії Неллії Клайнберги (Nellija Kleinberga), передає власний кореспондент УНІАН.

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"Для всіх нас ваше звільнення - це надзвичайне полегшення та перемога, але ми не повинні забути, що ще багато українських хлопців знаходяться у полоні у сепаратистів чи в катівнях Росії. Зараз дуже важливо виконати рекомендації, які викладені в резолюції, і я сподіваюся, що ви, Надія, будете сприяти тому, щоб з української сторони всі рекомендації були виконані", - сказала вона.

У цьому зв'язку Клайнберга запропонувала українському депутату "долучитися до моніторингу виконання рекомендації нашої резолюції".

У свою чергу Савченко подякувала Комітету за підтримку. "На жаль, Росія не визнає себе воюючої стороною, але при цьому вона забирає в полон наших людей", - сказала вона.

Український депутат поділила військовополонених на дві категорії - тих, що були викрадені з української території і утримуються в Росії, і тих, хто знаходиться в "руках сепаратистів за підтримки Росії".

"Ними розпоряджається Росія. Сепаратисти не мають права голосу. Я готова боротися за кожну людину, не тільки українця, але за кожну людину в світі, тому що я - солдат і знаю ціну життя людини. Я буду робити все, щоб бути корисною Комітету, буду віддано працювати і зроблю все, залежне від мене", - запевнила Савченко.

Відповідна резолюція "Гуманітарні занепокоєння, пов'язані із захопленими під час війни в Україні" була проголосована ПАРЄ 21 квітня.